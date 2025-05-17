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        Gölyaka'da Kur'an kursları yararına kermes açıldı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Müftülüğe bağlı Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:30
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        Gölyaka'da Kur'an kursları yararına kermes açıldı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Müftülüğe bağlı Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi.

        Gölyaka Merkez Camisi bahçesinde düzenlenen kermesin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, buradan elde edilecek gelirle Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, "Kermesimize yapılacak yardımların ve duaların kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından dua edilerek kermesin açılışı yapıldı. Açılışta katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Açılışa, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Müftüsü Osman Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

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