Gölyaka'da Kur'an kursları yararına kermes açıldı

Açılışa, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Müftüsü Osman Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Gölyaka Merkez Camisi bahçesinde düzenlenen kermesin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, buradan elde edilecek gelirle Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, "Kermesimize yapılacak yardımların ve duaların kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

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