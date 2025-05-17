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        Düzce'de "Gençlik Haftası" kapsamında açık hava etkinlikleri yapıldı

        Düzce'de "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" dolayısıyla açık hava etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 20:22 Güncelleme: 17.05.2025 - 20:22
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        Düzce'de "Gençlik Haftası" kapsamında açık hava etkinlikleri yapıldı
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        Düzce'de "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" dolayısıyla açık hava etkinlikleri düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Spor Müdürlüğü işbirliğinde, Anıtpark Meydanı'nda her yaş grubundan vatandaşa yönelik voleybol, futbol, satranç, masa tenisi, basketbol, okçuluk ve bilek güreşi etkinlikleri yapıldı.

        Alanda, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerince yapılan resim, ebru, karakalem çalışmaları ve el emeği ürünler de sergilendi.

        Alandaki etkinlik parkurlarında aileleriyle eğlenen katılımcılar, üniversitelilerin sanat eserlerini inceledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, hem sportif faaliyetleri hem de sanat eserlerini halkla buluşturduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın kaliteli vakit geçirmesi, gençlerin spora ilgisinin artması için buradayız." dedi.

        Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Cihan Ünal ise "Koordineli şekilde iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Meydandan da anlaşılacağı üzere gençlerimiz aktif ve durumdan memnun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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