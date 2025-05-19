Düzce'de "Gençlik Haftası" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

Yürüyüşe, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Büyük Birlik Partisi Düzce İl Başkanı Emre Erdem, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il protokolü, gençlik merkezi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen kortejde, vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Anıtpark Meydan'ına yürüdü.

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