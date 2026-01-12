Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:38 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:38
        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

        Kentin Karadeniz'e kıyı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

        Rüzgar nedeniyle boyu 3 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

        Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

