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        Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 23:45 Güncelleme: 19.05.2025 - 23:49
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        Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Furkan K. idaresindeki 26 NA 799 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde, Çakır K. yönetimindeki 81 ACT 453 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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