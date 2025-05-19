Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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