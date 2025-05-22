Düzce'de seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Nazan K. idaresindeki 81 EU 242 plakalı otomobil, Çakırlar Mahallesi 3489. Sokak üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.