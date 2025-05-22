Düzce'de 10 ülkeden 41 ressamın katıldığı "Uluslararası Suluboya Festivali" sona erdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 10 ülkeden 41 ressamın katıldığı "Uluslararası Suluboya Festivali", renkli görüntülerle son buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen, Akçakoca Kaymakamlığı, Akçakoca Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilim ve Sanat Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen "Sevgi, Hoşgörü, Barış" temalı festivalin ikinci gününde Liman Meydanı'nda resim sergisi yapıldı, halk oyunları oynandı.

Türkiye, Hindistan, Pakistan, İran, Slovakya, İspanya, Kanada, Azerbaycan, Romanya ve Rusya'dan ressamların eserlerinin yer aldığı sergiyi gezen vatandaşlar, yabancı sanatçıların eserlerini inceleyerek sohbet etti. Ressamlar, ülkelerinin halk oyunları gösterimini de yaptı.

Daha sonra meydana kurulan alanda ressamlar, öğrenciler ve yetişkinlerin bulunduğu 106 sanatsever, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yılı anısına 81 metrekare alanda "Atatürk Puzzle" resim çalışması gerçekleştirdi.

Festival, sanatçıların tarihi ve kültürel alanlarda düzenlediği geziyle son buldu.