Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de 10 ülkeden 41 ressamın katıldığı "Uluslararası Suluboya Festivali" sona erdi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 10 ülkeden 41 ressamın katıldığı "Uluslararası Suluboya Festivali", renkli görüntülerle son buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:37 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de 10 ülkeden 41 ressamın katıldığı "Uluslararası Suluboya Festivali" sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 10 ülkeden 41 ressamın katıldığı "Uluslararası Suluboya Festivali", renkli görüntülerle son buldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen, Akçakoca Kaymakamlığı, Akçakoca Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilim ve Sanat Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen "Sevgi, Hoşgörü, Barış" temalı festivalin ikinci gününde Liman Meydanı'nda resim sergisi yapıldı, halk oyunları oynandı.

        Türkiye, Hindistan, Pakistan, İran, Slovakya, İspanya, Kanada, Azerbaycan, Romanya ve Rusya'dan ressamların eserlerinin yer aldığı sergiyi gezen vatandaşlar, yabancı sanatçıların eserlerini inceleyerek sohbet etti. Ressamlar, ülkelerinin halk oyunları gösterimini de yaptı.

        Daha sonra meydana kurulan alanda ressamlar, öğrenciler ve yetişkinlerin bulunduğu 106 sanatsever, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yılı anısına 81 metrekare alanda "Atatürk Puzzle" resim çalışması gerçekleştirdi.

        Festival, sanatçıların tarihi ve kültürel alanlarda düzenlediği geziyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Tartıştığı husumetlisini tabancayla bacağından vurdu
        Tartıştığı husumetlisini tabancayla bacağından vurdu
        Hazırladığı büyük boyutlu görsel çalışmayla 1500 yıllık Türk-İslam tarihind...
        Hazırladığı büyük boyutlu görsel çalışmayla 1500 yıllık Türk-İslam tarihind...
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Düzce'de seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Düzce'de seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu
        Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu