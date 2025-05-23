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        Belgelerini alan kursiyerler huzurevi sakinlerine saç bakımı yaptı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kuaförlük eğitimini tamamlayan kursiyerler, huzurevi sakinlerinin saçlarını keserek bakım yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:22 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:22
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        Belgelerini alan kursiyerler huzurevi sakinlerine saç bakımı yaptı
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        Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde kuaförlük eğitimini tamamlayan kursiyerler, huzurevi sakinlerinin saçlarını keserek bakım yaptı.

        Halk Eğitim İlçe Merkezi’nde 717 saatlik "Saç Bakımı ve Yapımı" eğitimini başarıyla tamamlayarak belgelerini alan 11 kursiyer, Türk Kızılay Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’ne geldi.

        Burada usta öğretici Irmak İpek Ağca’dan aldıkları dersi uygulayan kursiyerler, huzurevi sakinlerine saç bakımı ve kesimi yaptı.

        Kaynaşlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdulbaki Öztürk, kursiyerlerin, gönülleri fetheden bir çalışmaya imza attığını belirterek, Kızılay Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi ile işbirliği içinde "Makyaj Uygulama Teknikleri" kursu açtıklarını ve çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

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