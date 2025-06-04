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        Düzce'de yapay zeka destekli "trafidar" yollarda bayram tatili denetimlerini kolaylaştırıyor

        Düzce'de Kurban Bayramı tatili denetimleri kapsamında yapay zeka destekli radar uygulamasıyla 224 araca 526 bin 645 lira ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 23:53 Güncelleme: 05.06.2025 - 00:11
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        Düzce'de yapay zeka destekli "trafidar" yollarda bayram tatili denetimlerini kolaylaştırıyor
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        Düzce'de Kurban Bayramı tatili denetimleri kapsamında yapay zeka destekli radar uygulamasıyla 224 araca 526 bin 645 lira ceza yazıldı.

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili yoğunluğu nedeniyle kentin giriş ve çıkışlarında ASELSAN tarafından üretilen "trafidar"ı kullanıyor.

        Yapay zeka destekli "trafidar", araç ve plaka tanıma sistemi sayesinde taşıt türüne göre güzergahta yapılması gereken hız sınırını tespit ediyor. Belirlenen hız sınırını aşan araçlara da otomatik olarak ceza kesiyor.

        D-100 kara yolunun muhtelif noktalarında 31 Mayıs'tan bu yana kullanılan cihazla, 5 günde hız sınırını aşan 224 araca 526 bin 645 lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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