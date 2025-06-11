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        Düzce Belediyesinden mesaideki temizlik personeliyle bayramlaşan çocuğa teşekkür ziyareti

        Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Kurban Bayramı'nda mesai yapan temizlik personeline şeker ve gül suyu ikram eden 11 yaşındaki Mustafa Yiğit Karagüllü'yü evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 19:57 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:10
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        Düzce Belediyesinden mesaideki temizlik personeliyle bayramlaşan çocuğa teşekkür ziyareti
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        Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Kurban Bayramı'nda mesai yapan temizlik personeline şeker ve gül suyu ikram eden 11 yaşındaki Mustafa Yiğit Karagüllü'yü evinde ziyaret etti.

        Uzunmustafa Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Mustafa Yiğit Karagüllü'nün Kurban Bayramı'nın 3. günü evinin önünde temizlik çalışması yapan Düzce Belediyesi personeline gül suyu ve şeker ikram ederek bayramlaşmasına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

        Karagüllü’nün bu davranışı, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve belediye yetkililerinin de dikkatini çekti. Bunun üzerine Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Gülbahar Şahin ile çocuğun evini ziyaret ederek, kitap, hediye ve çiçek verdi.

        Kılıç, Karagüllü'nün örnek davranışının temizlik işleri personelini çok mutlu ettiğini belirterek, "Herkesin çevreyi temiz tutması gerekiyor. Hele senin gibi bütün çocukların bilinçli olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Karagüllü'nün ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye ve belediye personeline teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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