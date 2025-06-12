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        Düzce'de çıkan yangında 5 dönümlük otluk alan yandı

        Düzce'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 19:30 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:30
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        Düzce'de çıkan yangında 5 dönümlük otluk alan yandı
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        Düzce'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Çavuşlar Mahallesi 1752 Sokak'ta otluk alanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki tellerden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

        Hızla büyüyen alevleri gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'i arayarak durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 5 dönümlük otluk alanın yandığı yangın, yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.

        Ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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