Ellerindeki oyuncak iş makineleriyle operatör babalarına sürpriz yaptılar

Sabahın erken saatlerinden itibaren zorlu ve meşakkatli bir işte alın teri döken babalar, bir anda karşılarında evlatlarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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