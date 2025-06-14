Ellerindeki oyuncak iş makineleriyle operatör babalarına sürpriz yaptılar
Düzce İl Özel İdaresinin taş ocağında çalışan iş makinası operatörlerinin çocukları, ellerindeki oyuncaklarla "Babalar Günü" sürprizi yaptı.
Düzce İl Özel İdaresinin taş ocağında çalışan iş makinası operatörlerinin çocukları, ellerindeki oyuncaklarla "Babalar Günü" sürprizi yaptı.
İl Özel İdaresi basın ekibi tarafından planlanan etkinlik, taş ocağı personelinin çalışma alanına çocuklarının getirilmesiyle gerçekleşti.
Sabahın erken saatlerinden itibaren zorlu ve meşakkatli bir işte alın teri döken babalar, bir anda karşılarında evlatlarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Babalar duygusal anlar yaşarken, çocukların babalarına özel hazırladığı küçük hediyeler etkinliğe ayrı anlam kattı.
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