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        Yeşilay, Düzce'de kuracağı uluslararası kamp merkezinde doğanın rehabilite gücünden faydalanacak

        ÖMER ÜRER - Düzce'de 220 dönüm üzerine inşa edilen "Yeşilay Yaylagöl Uluslararası Kamp Merkezi", çeşitli alanlardaki sosyal donatıları ve doğal güzelliklerin içerisindeki konumuyla temmuz ayında hizmet vermeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:38 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:42
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        Yeşilay, Düzce'de kuracağı uluslararası kamp merkezinde doğanın rehabilite gücünden faydalanacak
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de 220 dönüm üzerine inşa edilen "Yeşilay Yaylagöl Uluslararası Kamp Merkezi", çeşitli alanlardaki sosyal donatıları ve doğal güzelliklerin içerisindeki konumuyla temmuz ayında hizmet vermeye hazırlanıyor.

        Kaynaşlı ilçesinde 790 rakımda bulunan Yaylagöl çevresinde, Yeşilay Genel Merkezi ve Düzce Valiliğince projelendirilen kamp merkezinde çalışmalarda son aşamaya gelindi.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın özel olarak ilgilendiği projede, alt ve üst yapının İl Özel İdaresi tarafından tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesine geçildi.

        Merkezde, idari bina, sağlık merkezi, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, futbol, voleybol, basketbol, tenis sahaları, paintball, macerapark alanı, kır kahvesi ve lokantası, 28 ahşap yapı kır evi, karavan ve çadır kampı bölümü, ibadethane, toplantı salonu, eğitmen lojmanı, 500 kişilik amfi tiyatro, yüzme havuzu ve su sporları merkezi hizmet verecek.

        Temmuz ayında hizmete girecek merkezden faydalanacaklar, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele kapsamında düzenlenecek kamplarda rehabilitasyon sürecini doğayla iç içe geçirecek.

        - "Burası kentin turizmine de çok büyük katkı sağlayacak"

        Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz, AA muhabirine, merkezde çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

        Yeşilay Genel Merkezi'nin bölgede uluslararası gençlik kampı projesini yürüttüğünü anlatan Korkmaz, kampın Türkiye'deki ilk olduğunu dile getirdi.

        Korkmaz, merkezde uluslararası kampta toplantıların, eğitimlerin ve seminerlerin yapılacağını aktararak, "Burada bağımlılıkla alakalı ulusal ve uluslararası bilimsel kamplar gerçekleştirilecek. Dünya genelindeki Yeşilay şube başkanları ve yönetimlerinin toplantıları gerçekleştirilecek. Bağımlılıkla mücadele eden gençlerimizin nefes alacakları bir alan olacak." diye konuştu.

        Merkezin işletmesinin genel merkez tarafından yapılacağını, programların usul ve esaslarını merkezin belirleyeceğini anlatan Korkmaz, "İnşaat aşamasının sonundayız. Valiliğimiz tarafından çalışmalar yürütüldü. Bu ay sonunda inşaat bitmiş olur ve genel merkezimize devri olacak. Önümüzdeki ayda ise hizmete açılmış olacak." diye konuştu.

        Korkmaz, tesisin aynı zamanda doğa turizmine de büyük katkı sağlayacağına değinerek, "Burası Bolu Dağı'nın parçası ve doğal güzellikleriyle ünlü. Çevresi doğal güzellikleriyle ünlü birçok göl var. Burası kentin turizmine de çok büyük katkı sağlayacak. Saklı doğal bir güzellik. Her şey doğal ve yeşil. Turizm anlamında bakir bir alan." ifadelerini kullandı.

        Tesisin dünya çapında merkez olacağını dile getiren Korkmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Yeşilay, sahasında dünyada tektir. 5 bağımlılığa müdahale bulunan tek kuruluştur. Alkol, tütün, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığı konusunda BM tescilli ve dünyada 96 şubesi olan bir kuruluştur. Buradaki tesis tüm dünyaya hitap edecek. Sadece Türkiye'deki değil dünyadaki Yeşilaycılar da buraya gelecek."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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