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        Düzce'de yaşlı adam iş yerinde ölü bulundu

        Düzce'de 71 yaşındaki kişi, iş yerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:27
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        Düzce'de yaşlı adam iş yerinde ölü bulundu
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        Düzce'de 71 yaşındaki kişi, iş yerinde ölü bulundu.

        Bahçeşehir bölgesindeki bir iş merkezinde bıçak bileme dükkanı işleten Kadir Kardüz'ü (71) iş yerinde hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Kardüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazesi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırılan Kardüz'ün, kalp damar komplikasyonu sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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