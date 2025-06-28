Düzce'de mobilya üretim fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyköy beldesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya üretim fabrikasının atölye bölümünde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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