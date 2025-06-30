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        Yığılca'da Balköy Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde Balköy Kooperatifi'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:51 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:51
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        Yığılca'da Balköy Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde Balköy Kooperatifi'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

        Yığılca Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurula arıcılar katılım sağladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurulda divan heyeti seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Yusuf Mert, katip üyeliklerine ise Koray Aydın ve Fevzi Çelik seçildi.

        İbra edilen 2024 yılı faaliyet ve denetim raporları ile gelir-gider hesapları, oy birliğiyle kabul edildi.

        Yapılan seçimde mevcut başkan Turgut Ilgın güven tazeledi.

        Genel kurulda üyelerin talebi üzerine kooperatif üyeliğinin 50 kişi olarak dondurulması ve ortaklık aidatını ödemeyen üyelerin ihracı için yönetim kurulana oy birliğiyle yetki verildi.

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