Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de hayırsever ailenin yaptıracağı sağlık merkezi için protokol imzalandı

        Düzce'de hayırsever iş insanı Turgay Yavuz'un yaptıracağı aile sağlığı merkezi için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de hayırsever ailenin yaptıracağı sağlık merkezi için protokol imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de hayırsever iş insanı Turgay Yavuz'un yaptıracağı aile sağlığı merkezi için protokol imzalandı.

        Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Selçuk Aslan, her yıl büyüyerek gelişen Düzce nüfusunun da artış gösterdiğini söyledi.

        Kentte sağlık yatırımlarının devam ettiğini anlatan Aslan, "Artan nüfus, kamusal altyapının geleceğe dönük planlanmasını gerektiriyor. Bu anlamda bizler de Düzce Belediyemiz ve diğer yönetimlerimizle uyum içerisinde kentin kamusal altyapısını planlamaya çalışıyoruz. Eğitim, sağlık, gençlik spor, kültür sanat gibi tüm alanlarda planlamamızın olması gerekli." diye konuştu.

        Vali Aslan, sağlık yatımlarının kentin dört bir tarafında devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Yakın zamanda el birliği içerisinde 500 yataklı eğitim araştırma hastanesi yapılması yönünde yola çıkıldı. Bunun yanında önleyici sağlık anlamında adeta örümcek ağı gibi vilayetimizin dört bir tarafını sarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda aile sağlık merkezleriyle lokal düzeyde çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda bugün Aliye-Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi için hayırsever iş adamımız Turgay beyefendiyle işbirliği protokolü imzalıyoruz. Vilayetimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        Konuşmaların ardından yaklaşık 3,5 dönüm üzerine yapılacak merkezin protokolü Vali Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve hayırsever iş insanı Yavuz tarafından imzalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?

        Benzer Haberler

        Düzce'de bahçelere zarar veren yaban domuzlarına karşı "sürek avı" yapılaca...
        Düzce'de bahçelere zarar veren yaban domuzlarına karşı "sürek avı" yapılaca...
        Bodrumspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi
        Bodrumspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi
        Kocaelispor, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
        Kocaelispor, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
        Düzce'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Düzce'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Yığılca'da Damperli Kasalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan genel kur...
        Yığılca'da Damperli Kasalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan genel kur...
        Düzce'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı