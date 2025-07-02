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        Kocaelispor'un Düzce kampı devam ediyor

        Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 20:09 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:09
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        Kocaelispor'un Düzce kampı devam ediyor
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        Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Yeşil-siyahlı futbolcular, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günde çift idmanla yeni sezona hazırlanıyor.

        Antrenman öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, geçen yıl da hazırlık kampı için Topuk Yaylası'nı tercih ettiklerini belirterek, burasının kendilerine uğurlu geldiğini söyledi.

        Süper Lig'de transfer sürecinin daha yoğun ve zorlu geçtiğini ifade eden Durul, hem yurt dışı hem yurt içinde transfer çalışmalarının devam etiğini kaydetti.

        Durul, bugüne kadar iki futbolcu transfer ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "4 bölge için transferlerimizi yüzde 90 oranında bitirdik. 1 sol kanat, 1 sağ kanat, 1 ön libero, 1 de 8 ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen orta sağ oyuncusuyla hemen hemen mutabık kaldık. Prosedürler devam ediyor. Birkaç gün içinde süreci tamamlananlar gelecek. Transferleri ilk etap kampına yetiştirmeyi planlıyoruz. Toplam 10 veya 11 transfer yapacağız gibi görünüyor. Ancak bazı kulüpler harcama limitlerini kurtarmak için kendi futbolcusunun parasını ödeyerek diğer kulüplere gönderiyor. Düşük bir miktar veya yarı yarıya gibi oluyor. Böyle fırsat transferleri de çıkacaktır. Onlarla birlikte 12 veya 13 transfer yapabiliriz."

        - "Seyirciye iyi futbol seyrettirmek istiyorum"

        Teknik direktör Selçuk İnan da çalışmalarda her şeyin yolunda gittiğini aktararak, doğru takımı oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

        Geçen sene kadroda bulunan futbolcuların bir çoğunu takımda tuttuklarını belirten İnan, "Aramızdan ayrılanlar olacak çünkü transfer işi bir süreç, kolay da değil. Doğru oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. İki oyuncuyla anlaştık, buradalar. 3 oyuncuyla anlaştık imza aşamasındalar. Anlaşmak üzere olduğumuz oyuncular var. İnşallah en kısa sürede onları da buraya getirip, beraber çalışma fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

        İnan, taraftarların istediği iyi takımı finansal parametreleri düşünerek doğru şekilde kurmayı hedeflediklerini anlatarak, "Benim için en önemli hedef oynayacağımız ilk maç. Maç maç düşünüyorum. Asıl amacımız stada gelecek 35 bin seyirciye, bu şehre iyi bir futbol seyrettirmek, sahada mücadele eden bir takım seyrettirmek. Sonuçta nereye gideriz, hep beraber bunu yolda göreceğiz. Süper Lig gerçekten zor. Çok önemli işler yapacağını düşündüğümüz takımlar küme düşebiliyor. Gerçekçi lafını çok kullanmak istemesem de yine de biraz öyle davranmak gerekiyor. Yeni bir takımız ama en nihayetinde en büyük hedefim en üsttür, en üstü kovalamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Yeni transferlerden Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ise Kocaelispor için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını ifade etti.

        İngiliz futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei de Kocaelispor'un takımına bağlı, tutkulu bir taraftarı olduğunu aktardı.

        Kaleci Gökhan Değirmenci, buradaki çalışmalarla güç depoladıklarını belirterek, "Jovanovic ile tanıştım. Hem kulübümüze hem de şehrimize hayırlı olsun. Emek sarf edip bir bedel ödenip transfer yapılıyor. Benim de hayatım hep mücadeleyle geçti. Bu rekabette hem takımıma, hem arkadaşlarıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından futbolcular antrenmana çıkarak, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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