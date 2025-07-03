"Mutluluk Botu" projesiyle sosyalleşen özel bireyler, rafting turlarında adrenalinle tanışıyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de rafting işletmeleri tarafından yılın belirli günlerinde düzenlenen "Mutluluk Botu" projesiyle sosyalleşen özel bireyler, rafting heyecanı yaşayıp eğleniyor.

Melen Çayı Dokuzdeğirmen köyü üzerinde faaliyette bulunan 9 rafting işletmecisi, yıl boyunca özel bireyler tarafından gelen talepleri güvenlik sebebiyle karşılayamadıkları için muhtar Hüseyin Tunçel'le bir araya gelerek proje geliştirdi.

Yılın belirli günlerinde müşterilerine kapıları kapatarak sadece özel bireyler için turlar düzenlemeye karar veren işletmeciler, "Mutluluk Botu" ismini verdikleri projeyi Düzce Valiliği, Cumayeri Kaymakamlığı ve Rafting İl Temsilciliğine sundu.

Projeye destek alan işletmeciler, Melen Çayı'nın durgun ve riskin az olduğu dönemlerde Türkiye'nin farklı şehirlerindeki özel bireyleri ağırlayıp onlara botlarda rafting heyecanı yaşatıyor.

Geçen yıl başlatılan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen turlarda çoğunluğu çocuk down sendromlu, işitme engelli, otizmli bireyler ile farklı bedensel engeli bulunan yetişkinler, sosyalleşmelerinin yanı sıra rafting sporuyla adrenalin duygularını yaşayabiliyor.

- "Ev sahipliği yapmak bize keyif veriyor"

Proje hakkında AA muhabirine bilgiler veren rafting tesisi işletmecisi ve Dokuzdeğirmen köyü muhtarı Hüseyin Tunçel, her yıl proje kapsamında farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Tunçel, 9 farklı işletmenin milyonun üzerinde misafir ağırladığını fakat bu proje kapsamındaki misafirlerinin çok özel olduğuna değinerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da onları farkındalık oluşturmak için misafir ettik. Bu etkinliklerin manevi değeri çok yüksek. Özel çocuklarımızı, özel bireylerimizi mutlu etmek çok güzel. Düzce olarak buna ev sahipliği yapmak bize keyif veriyor." diye konuştu.

Özel bireyleri her yıl misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Tunçel, projeye destek veren Düzce Valiliği, İlçe Kaymakamlığı ve Rafting İl Temsilciliğine teşekkür etti.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe de her turun kıymetli olduğunu fakat özel bireylerle yaptıkları turların farklı bir anlamı olduğunu dile getirdi.