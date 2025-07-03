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        Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:38 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:38
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        Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.

        Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde idman yapan yeşil-beyazlı futbolcular, ağırlıklı kondisyon çalışması yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda futbolcular, top kapma, pas, pres, minyatür kale maç yaparak güç depoladı.

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