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        Düzce'de arının soktuğu 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde arının soktuğu yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 22:36 Güncelleme: 07.07.2025 - 22:36
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        Düzce'de arının soktuğu 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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        Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde arının soktuğu yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde ikamet eden Makbule Uğurlu'yu (70), Taşaltı mevkisinde arı soktu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Arıya alerjisi olduğu için fenalaşan kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Uğurlu’nun cenazesi, Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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