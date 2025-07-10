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        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otobüs yangını nedeniyle kapanan İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otobüs yangını nedeniyle kapanan İstanbul yönünde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:28 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:28
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        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otobüs yangını nedeniyle kapanan İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otobüs yangını nedeniyle kapanan İstanbul yönünde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

        Giresun'dan İstanbul'a giden D.A.H'nin kullandığı 20 AOR 002 plakalı otobüsün motor kısmı, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek 38 yolcuyu tahliye etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndürme çalışmaları nedeniyle kapatılan İstanbul yönünde soğutma çalışmalarının ardından otobüsün vinç yardımıyla kaldırılma aşamasına geçildi.

        Bölgede jandarma ve Karayolları ekiplerinin gözetiminde kontrollü sağlanan ulaşımın kısa süre sonra normal seyrine döneceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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