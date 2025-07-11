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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:59
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, çalışma yürüttü.

        Ekiplerce şüpheli M.K'nin (43) evinde ve ek bölümlerinde yapılan aramada, 9 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kokain, 7 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, likit esrar olduğu değerlendirilen elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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