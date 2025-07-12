FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Şehit emniyet müdürünün hatırası eşyalarının sergilendiği dernekte yaşatılıyor

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit edilen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın hatırası, Düzce'de bazı eşyalarının sergilendiği dernekte yaşatılıyor.

Şehit emniyet müdürünün Düzce'de yaşayan annesi Hanife ve babası Ramazan Baysan, evlatlarının kahramanlığının gelecek nesillere aktarılması için görevdeyken giydiği üniformasını, penyesini ve uyku tulumunu Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesine bağışladı.

Şehit Baysan'ın üniforması ve penyesi, derneğin giriş salonundaki cam vitrinde sergilenirken, uyku tulumu ise duvarda asılı bulunuyor.

- "Eşyalarının her biri, hatıraları bizim için çok önemli"

Baba Ramazan Baysan, AA muhabirine, darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Bu 9 yıl nasıl geçti farkında değilim. Oğlum hep aklımızda, gece rüyalarımızda da var. Hiçbir zaman unutmayacağım, herhalde ölünceye kadar benimle kalacak. Evimizi sık sık ziyaret edenler oluyor. Yüzüm biraz gülüyorsa hep onların etkisi var. Oğlum, mesleğinin dışında da dört dörtlük bir delikanlıydı. Küçük, büyük ayırmazdı. Büyüklerine saygı duyar, küçüklerini de çok severdi." diye konuştu.