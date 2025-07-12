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        Yığılca kestane balı için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde üretilen kestane balı için coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:38
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        Yığılca kestane balı için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde üretilen kestane balı için coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

        İlçede faaliyet gösteren Balköy Kooperatifi tarafından yapılan başvuruyla bölgede üretilen balın tescillenmesi hedefleniyor.

        Kooperatif başkanı Turgut Ilgın, ürünün korunması, markalaşması ve ulusal pazarda hak ettiği yeri alması adına ilgili kurumlar nezdinde resmi başvurunun yapıldığını, teknik ve bilimsel hazırlık süreçlerinin tamamlandığını söyledi.

        Yığılca'nın florasına özgü kestane ormanlarından elde edilen balın katkı maddesi içermeyen yapısıyla tamamen doğal olduğunu dile getiren Ilgın, "Yığılca arısını diğer arı ırk ve ekotiplerinden ayıran en önemli özelliği dil uzunluğudur. Bu sayede çiçeklerin daha çok özüne ulaşabilmekte ve binin üzerinde prolin ve yüzde 85'in üzerinde polen değerine ulaşan ballar üretilebilmektedir. Analiz raporlarımızda da görüldüğü üzere Yığılca'da üretilen ballar standartların çok üzerinde değerler vermektedir." ifadelerini kullandı.

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