Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı.
Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde antrenmana çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.
Sipay Bodrum FK, hazırlıklarını 1 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.
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