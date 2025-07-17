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        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:17 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:17
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        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı.

        Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde antrenmana çıktı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

        Sipay Bodrum FK, hazırlıklarını 1 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.

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        Galeri

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