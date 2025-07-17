TÜGVA "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" etkinliği Düzce'de yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" etkinliği, Düzce'de gerçekleştirildi.

Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, çocukların kurdukları çadırları ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı kamp alanında çocuklarla zaman geçiren Vali Aslan ve Beşinci, kurulan stantları gezdi.

Program sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Beşinci, kentte çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

TÜGVA olarak Türkiye genelinde "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" etkinliklerinin verimli geçtiğine değinen Beşinci, "TÜGVA ailesi olarak 81 ilde 400 bine yakın öğrencimizle yaz okulumuzu gerçekleştiriyoruz. Düzce'de bambaşka bir hava var, burada yaz okulu öğrencilerimiz aynı zamanda çadırlarda konaklıyorlar. Hem gece gözlem yapıyorlar hem gündüz eğleniyorlar hem öğreniyorlar." diye konuştu.

Etkinliklerde çocukların mutlu olduklarını gördüklerini belirten Beşinci, şöyle devam etti: