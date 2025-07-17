Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        TÜGVA "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" etkinliği Düzce'de yapıldı

        Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" etkinliği, Düzce'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 23:04 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜGVA "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" etkinliği Düzce'de yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" etkinliği, Düzce'de gerçekleştirildi.

        Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, çocukların kurdukları çadırları ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

        Çeşitli etkinliklerin yapıldığı kamp alanında çocuklarla zaman geçiren Vali Aslan ve Beşinci, kurulan stantları gezdi.

        Program sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Beşinci, kentte çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        TÜGVA olarak Türkiye genelinde "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" etkinliklerinin verimli geçtiğine değinen Beşinci, "TÜGVA ailesi olarak 81 ilde 400 bine yakın öğrencimizle yaz okulumuzu gerçekleştiriyoruz. Düzce'de bambaşka bir hava var, burada yaz okulu öğrencilerimiz aynı zamanda çadırlarda konaklıyorlar. Hem gece gözlem yapıyorlar hem gündüz eğleniyorlar hem öğreniyorlar." diye konuştu.

        Etkinliklerde çocukların mutlu olduklarını gördüklerini belirten Beşinci, şöyle devam etti:

        "Çocuklarla sohbet ettik, çok memnunlar, ata biniyorlar, yüzmeye gidiyorlar aynı zamanda Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Peygamber Efendimizin hayatını öğreniyorlar ve birçok etkinlikle bir araya geliyorlar. Çocuklarımızın enerjileri coşkuları ve heyecanları çok başka. Biz onlarla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Biz TÜGVA ailesi olarak onların hayalleri ve imkanları arasındaki farkı kapatmaya çalışıyoruz. Bu yolda onlara yoldaş olmaya çalışıyoruz. Tabii en fazla biz onlarla gurur duyuyoruz."

        Etkinlik, çocukların kurdukları çadırlarda gece boyu devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sana: İsrail Süveyda çevresini vurdu
        Sana: İsrail Süveyda çevresini vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?

        Benzer Haberler

        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı
        Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başladı
        "Çocuk vali" yaşadığı kente oyuncak müzesi kazandırdı
        "Çocuk vali" yaşadığı kente oyuncak müzesi kazandırdı
        Yuvalarını kaybeden baykuş yavruları doğaya kanat çırpmaya hazırlanıyor
        Yuvalarını kaybeden baykuş yavruları doğaya kanat çırpmaya hazırlanıyor
        Düzce'de Melen Çayı'nda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı
        Düzce'de Melen Çayı'nda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı
        Düzce'de temizlik görevlisinin sahipsiz köpekle oyunu kamerada
        Düzce'de temizlik görevlisinin sahipsiz köpekle oyunu kamerada
        Düzce'de 15 Temmuz şehidi emniyet müdürü Ufuk Baysan'ın ismi kavşağa verild...
        Düzce'de 15 Temmuz şehidi emniyet müdürü Ufuk Baysan'ın ismi kavşağa verild...