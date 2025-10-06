Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Özel bireyler TÜBİTAK destekli projeyle arıların dünyasını keşfediyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen projeyle özel gereksinimli bireyler, arıların dünyasını keşfe çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:16 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:32
        Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce arıcılıkla ilgili özel gereksinimli bireyleri bilgilendirmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık bir hafta önce "Özel Çocukların Rüyası Arıların Dünyası Projesi" hayata geçirildi.

        TÜBİTAK'tan destek alan proje kapsamında DAGEM'e aileleri ve öğretmenleriyle farklı zamanlarda gelen 10-17 yaş aralığındaki 30 özel gereksinimli birey, koruyucu kıyafetlerini giyerek kovan başında merkezdeki akademisyenlerden arıcılıkla ilgili bilgilendirildi.

        Bal sağımı da yapan özel gereksinimli bireylerin, projeyle yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde sosyal ve ekonomik hayatın içinde yer alabilmelerine imkan sağlanması amaçlanıyor.

        İlk ayağı 6 ay sürecek proje kapsamında, arıcılık yapmak isteyen özel gereksinimli çocukların ailelerine destek amaçlı arılı kovan verilecek.

        - "Özel çocuklara arıların dünyasını sahada uygulamalı anlatıyoruz"

        Proje yürütücüsü DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekleçoğlu, AA muhabirine, projenin Türkiye'de "ilk" olduğunu söyledi.

        Özel çocuklara arıların dünyasını sahada uygulamalı anlattıklarını belirten Kekeçoğlu, "Çocuklarımıza kovan başında arıcılığı, arıların çevre için önemini, arı ürünlerinin sağlık anlamında etkilerini eğlendirerek öğretiyoruz." dedi.

        Kekeçoğlu, projenin sadece çocuklara sahada eğitim vermekle sınırlı kalmadığını, eğitim hayatları sona erdiğinde onlara aileleriyle arıcılık yapmaya imkan sağlamayı amaçladığını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Çocuklara sadece arıları, onların polenlerini, sağlık açısından önemini anlatmakla kalmıyoruz, özel bireyler eğitim hayatları bittiğinde evlerine kapandıklarını da düşünerek projeye arıcılık yapmalarını sağlayacak unsurlar da ekledik. Bunun için ailelerini de eğitime alarak arıcılık yapacak kapasiteye getirmeyi hedefliyoruz. Biz istedik ki buradaki çocuklarımız proje sayesinde arıcılık yapabilsinler. Üretim yapabilsinler ki üretmenin verdiği hazla toplumla olan bütünlükleri ve bağları kopmasın. Ürettikçe mutlu olacaklar. Mutlu oldukça da hayata olan bağlılıklar da artacak. Üretime katılmanın ve işe yaradığı hissinin mutluluğunu yaşayacak."

        Dünyada arıcılık faaliyetlerinin genç nesillere aktarılmasına önem verildiğini, bu yönde çalışmalar ve projeler yapıldığını dile getiren Kekeçoğlu, "Biz de bu çalışmaların Türkiye ayağıyız. Hem arıcılığı öğretiyoruz hem de arının bal yapmaktan çok daha fazla görevleri olan canlı olduğunu öğretiyoruz. Velilerimiz de çok şey bilmiyordu. Buraya geldiklerinde çok yararlı bilgiler edindiler ve keyif aldılar. İnşallah uzun vadedeki hedefimize ulaşırız." diye konuştu.

        - "Küçük bir kovanla yetiştiriciliğe başlamayı düşünüyoruz"

        15 yaşındaki Sena Kuru'nun annesi Yasemin Kuru da arıcılığa ilgi duydukları için projeye katılarak eğitim almak istediklerini anlatarak, "Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk fakat eğitimlere başladık, çok mutlu olduk. Umduğumuzdan çok daha fazlasını yaşayarak öğrendik. Kızım da çok eğlendi, öğrendi ve vakit geçirdi. Arı yetiştiriciliğiyle ilgili çok şey öğrendik. Küçük bir kovanla yetiştiriciliğe başlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sena Kuru da eğitimlerden çok şey öğrendiğini ve eğlendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

