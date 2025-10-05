Habertürk
        Düzce Haberleri

        Kocaeli'de iş kazasında ölen işçinin cenazesi Düzce'de defnedildi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçilerden Murat Fırtına'nın cenazesi Düzce'de toprağa verildi.

        05.10.2025 - 17:41
        GEBKİM'de bulunan Demirciler OSB Mahallesi Refik Baydur Caddesi'nde yapımı devam eden kimya fabrikasında dün bakım yaparken geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden Fırtına'nın cenazesi, memleketi Düzce'ye getirildi.

        Fırtına için Ağa Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Fırtına'nın cenazesi, mezarlıkta defnedildi.

        Cenaze namazına, işçinin ailesi ve yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Olayda, Murat Fırtına ile çalışan Abdurrahman Kanber de yaşamını yitirmişti.

