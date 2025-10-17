Düzce Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzaladı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, ikili iş birliği ve ortak hareketliliklerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan protokol çerçevesinde her iki üniversitenin bilim insanları tarafından ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanıyor.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen programda DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi protokolü imzaladı.