        Düzce Haberleri

        Düzce Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 17:08 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:08
        Düzce Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzaladı.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, ikili iş birliği ve ortak hareketliliklerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan protokol çerçevesinde her iki üniversitenin bilim insanları tarafından ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanıyor.

        Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen programda DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi protokolü imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

