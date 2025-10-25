Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesini azalttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 10:29 Güncelleme: 25.10.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesini azalttı.

        İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oldu.

        Güzergahın Düzce geçişinde yer alan Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı ile Bolu sınırlarında kalan Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Bölgeden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?

        Benzer Haberler

        CHP lideri Özel, İBB Medya A.Ş. Başkanı Türker'i cezaevinde ziyaret etti
        CHP lideri Özel, İBB Medya A.Ş. Başkanı Türker'i cezaevinde ziyaret etti
        Düzce'de motor ustası Gazze'deki direnişi simgeleyen maket robotlar yaptı
        Düzce'de motor ustası Gazze'deki direnişi simgeleyen maket robotlar yaptı
        İklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadelede "su hasadı" bilinci artırıl...
        İklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadelede "su hasadı" bilinci artırıl...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce'de iş dünyası temsilcileriyle buluşt...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce'de iş dünyası temsilcileriyle buluşt...
        Cevdet Yılmaz: Kampüslerin etrafına zihinsel duvarlar örmeyelim (2)
        Cevdet Yılmaz: Kampüslerin etrafına zihinsel duvarlar örmeyelim (2)
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Düzce Üniversitesinde "fahri profesörlük"...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Düzce Üniversitesinde "fahri profesörlük"...