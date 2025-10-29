Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de 100. Yıl Çeşmesi'nden akıtılan kestane balı şerbeti vatandaşlara ikram edildi

        Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören alanındaki 100. Yıl Çeşmesi'nden kestane balı şerbeti ikram edildi.

        Giriş: 29.10.2025 - 18:09 Güncelleme: 29.10.2025 - 18:09
        Düzce'de 100. Yıl Çeşmesi'nden akıtılan kestane balı şerbeti vatandaşlara ikram edildi
        Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören alanındaki 100. Yıl Çeşmesi'nden kestane balı şerbeti ikram edildi.

        Kentte Cumhuriyet Bayramı Valilik önünde oluşturulan tören alanında kutlandı.

        Mehteran takımı, halk oyunu ve spor gösterileri ile tören geçişinin yapıldığı kutlama alanında Cumhuriyetin 100. yılında Düzce Valiliğince yaptırılan 100. Yıl Çeşmesi'nden Türk Kızılay Düzce Şubesi işbirliğiyle coğrafi işaretli Düzce kestane balının şerbeti akıtıldı.

        Törenin ardından çeşmeyi ziyaret eden Vali Selçuk Aslan, Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın'la vatandaşlara şerbetten ikram etti.

