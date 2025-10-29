Düzce'de 100. Yıl Çeşmesi'nden akıtılan kestane balı şerbeti vatandaşlara ikram edildi

Törenin ardından çeşmeyi ziyaret eden Vali Selçuk Aslan, Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın'la vatandaşlara şerbetten ikram etti.

Mehteran takımı, halk oyunu ve spor gösterileri ile tören geçişinin yapıldığı kutlama alanında Cumhuriyetin 100. yılında Düzce Valiliğince yaptırılan 100. Yıl Çeşmesi'nden Türk Kızılay Düzce Şubesi işbirliğiyle coğrafi işaretli Düzce kestane balının şerbeti akıtıldı.

