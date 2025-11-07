Devlet desteğiyle şeker kamışı eken kadın girişimci yılda 1 ton pekmez üretiyor

ÖMER ÜRER - Düzce'nin Çilimli ilçesinde aldığı devlet desteğiyle 20 dönüme ektiği şeker kamışından pekmez yapan girişimci Reyhan Kutlu, yılda yaklaşık 1 ton üretim yapıyor.

Tepeköy'de kendilerine ait 20 dönüm arazide çiftçilik yapan Kutlu, 12 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından açılan kursa katılarak kadın girişimci sertifikası aldı.

Şeker kamışı pekmezi üretimi projesiyle KOSGEB'den destekler alan Kutlu, 20 dönüm üzerinde ektiği mahsulden yaklaşık 1 ton pekmez üretiyor.

Köyde imece usulüyle hasat ettiği bitkiden kendi markasıyla üretim yapan 45 yaşındaki Kutlu, doğal olduğu için pekmezinin yurt içinden ve dışından rağbet gördüğünü ifade ediyor.

Kutlu, AA muhabirine, mayıs ayında ektikleri şeker kamışını, eylül sonu gibi hasadını yapıp pekmez için çeşitli aşamalardan geçirdiklerini anlattı.

Ürünün mısır sapına benzediğini fakat doğal şeker aroması barındırdığını aktaran Kutlu, "Biz bu ürünü büyüklerimizden görerek ekmeye başladık. Tamamen doğal, hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Yetiştirme aşamasında da sadece çapasını yapıyoruz." dedi.