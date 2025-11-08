Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'den kısa kısa

        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, inşasında sona gelinen TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 17:26 Güncelleme: 08.11.2025 - 17:26
        Düzce'den kısa kısa
        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, inşasında sona gelinen TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

        İlçede yıl sonunda mahalle statüsü kazanacak Güney köyünde yapımı tamamlanma aşamasında olan TOKİ konutlarında son rötuşlar yapılıyor.

        Belediye Başkanı Savaş, 88 bağımsız bölümden oluşan konutların inşaat alanını inceledi.

        "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamına yer alan konutların inşasında son aşamaya gelindiğini belirten Savaş, "Kış gelmeden vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşsun diye son rötuşlar atılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konutlar, 1 ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

        Savaş, "Türkiye Yüzyılı 500 Bin Konut Projesi" kapsamında da ilçeye 90 konutun daha yapılacağını aktararak, 10 Kasım itibarıyla başvuruların başladığını, hak sahipliği için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceğini kaydetti.

        - Yığılca'da plaka basım atölyesi hizmete açıldı

        Yığılca Şoförler ve Esnaf Odası, üyelerin ve ilçe halkının plaka basım hizmetine artık il merkezine gitmeye gerek kalmadan ulaşabileceği atölyeyi hizmete açtı.

        Yığılca Şoförler ve Esnaf Odası Başkanı Sercan Çamlı, atölye ile özellikle hafta sonu mağduriyetlerinin giderileceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Plaka basımı Yığılca'mız için artık bir ihtiyaç haline gelmişti. Üyelerimiz özellikle hafta sonları plaka düşürdüğü zaman çalışamıyordu. Biz hafta sonu da dahil 7/24 üyelerimizin mağduriyetini gidermek için bu hizmeti kazandırdık. Vatandaşımızın ise küçük bir işlem için Düzce'ye gidip beklemesi gerekiyordu. Bizler talebe hemen cevap verip bu işlemi kısa bir zaman içerisinde gerçekleştiriyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun."

