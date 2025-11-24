Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:31 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hastanede hayatını kaybetti.

        Hacıyakup köyü yolunda seyreden Y.N. idaresindeki 81 AEK 981 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Hasan Çakar'ın (69) kullandığı bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çakar, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta

        Benzer Haberler

        Eğitim camiasını yasa boğan ölüm Küçük Musab ziyaret için gittiği İzmit'te...
        Eğitim camiasını yasa boğan ölüm Küçük Musab ziyaret için gittiği İzmit'te...
        TVF Erkekler 1. Ligi: Düzce Belediyesi Spor Akademisi: 2 - Arkas Spor Kulüb...
        TVF Erkekler 1. Ligi: Düzce Belediyesi Spor Akademisi: 2 - Arkas Spor Kulüb...
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Sapanca Gölü'nden sonra bir korkutan görüntü de Efteni Gölü'nde oluştu Efte...
        Sapanca Gölü'nden sonra bir korkutan görüntü de Efteni Gölü'nde oluştu Efte...
        Düzce'nin meşhur kabağı Osmanlı mutfağına lezzet katıyor Düzce kestane kaba...
        Düzce'nin meşhur kabağı Osmanlı mutfağına lezzet katıyor Düzce kestane kaba...
        Öğretmenler Günü'nde Düzce Belediyesi'nden anlamlı kutlama
        Öğretmenler Günü'nde Düzce Belediyesi'nden anlamlı kutlama