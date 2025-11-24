Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hastanede hayatını kaybetti.
Hacıyakup köyü yolunda seyreden Y.N. idaresindeki 81 AEK 981 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Hasan Çakar'ın (69) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çakar, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.
