Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de orman köylülerine su tankeri desteği

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman köylülerine 3 tonluk su püskürtme tankeri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de orman köylülerine su tankeri desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman köylülerine 3 tonluk su püskürtme tankeri verildi.

        Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığınca (ORKÖY) temin edilen su püskürtme tankeri köylülere teslim edildi.

        Burada konuşan Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, orman köylüsünü her zaman desteklediklerini belirterek, üretim kapasitelerini artırmak için orman köylüsüne ve kooperatiflere bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

        Müdürlük olarak bu yıl köylerdeki 72 haneye ORKÖY kredisi verdiklerini ifade eden Birtürk, "11 milyon liralık kredinin 2 milyon 200 bin lirasını hibe olarak destekledik. 5 yıl geri ödemeli faizsiz olarak kredimizi kullandırıyoruz. Bu yıl süt sığırcılığı, fenni arıcılık, dış cephe mantolama ve su tankeri olarak köylülerimize destek verdik. Köylülerimizi mutlu etmek için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        Vatandaşlar da destek için Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı

        Benzer Haberler

        Kuşak güreşinde genç sporcu, dünya şampiyonasında madalya kovalayacak
        Kuşak güreşinde genç sporcu, dünya şampiyonasında madalya kovalayacak
        Uzmanından mantar uyarısı: "Hepsi risk içeriyor" "Zehirli mantar tabii ki ö...
        Uzmanından mantar uyarısı: "Hepsi risk içeriyor" "Zehirli mantar tabii ki ö...
        Temiz Şehir Düzce kampanyası okul buluşmalarıyla sürüyor Minik çevre kahram...
        Temiz Şehir Düzce kampanyası okul buluşmalarıyla sürüyor Minik çevre kahram...
        Dijital dünyada güvenliğin artan önemi
        Dijital dünyada güvenliğin artan önemi
        DTSO Meclisinde akreditasyon hazırlıkları konuşuldu
        DTSO Meclisinde akreditasyon hazırlıkları konuşuldu
        Düzce'de "Düzce'nin Sesleri Korosu"ndan Öğretmenler Günü konseri
        Düzce'de "Düzce'nin Sesleri Korosu"ndan Öğretmenler Günü konseri