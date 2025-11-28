Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de diyabet ve KOAH hastalığı için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde diyabet ve KOAH hastalığına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 19:39 Güncelleme: 28.11.2025 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de diyabet ve KOAH hastalığı için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde diyabet ve KOAH hastalığına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        "Dünya Diyabet ve KOAH Günü" dolayısıyla Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi personeli ile vatandaşlar, Merkez Cami önünde toplanarak ellerinde dövizlerle Şehir Parkı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atan grup, vatandaşlara diyabet ve KOAH hastalığıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

        Burada grup adına konuşan Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Mumcu, günün anlam ve önemine dikkat çekmek için yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sağlık için her gün 10 bin adım yürümemizi de etkinliğimiz vesilesiyle tekrar hatırlatmış olalım istedik. Yürüyüşümüze katılanlara teşekkür ederim." dedi.

        Etkinliğe, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Gölyaka Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Fındık, Hastane Müdürü Mustafa Mumcu, Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Kültürel, ekonomik ve ticari işbirliği yapacaklar Başkan İlknur Kazım Çilim...
        Kültürel, ekonomik ve ticari işbirliği yapacaklar Başkan İlknur Kazım Çilim...
        Zabıta işlem yaparken soyunan dilenci kaçtı
        Zabıta işlem yaparken soyunan dilenci kaçtı
        Özel bireyler Konuralp beyleri ile maç yaptı "Engelleri birlikte aşacağız"
        Özel bireyler Konuralp beyleri ile maç yaptı "Engelleri birlikte aşacağız"
        Yatırım için kurumlar bir araya geldi İçme suyu çalışmaları kurumların iş b...
        Yatırım için kurumlar bir araya geldi İçme suyu çalışmaları kurumların iş b...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kaza yapan tır ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kaza yapan tır ulaşımı aksattı
        Düzce'de 150 öğrenciye ücretsiz yapıldı
        Düzce'de 150 öğrenciye ücretsiz yapıldı