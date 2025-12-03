Düzce'den kısa kısa
Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler için renkli ve eğlenceli aktiviteler hazırlandı.
Etkinlikte, çocuklara özel olarak tasarlanmış şapkalar, peri asaları ve balonlar dağıtıldı, okul bahçesi şenlik alanına dönüştü.
Program kapsamında saksafon, trampet ve klarnet eşliğinde sevilen şarkılar seslendirildi.
Çocuklar müziklere danslarıyla eşlik ederken, hem kendileri hem de öğretmenleri keyifli anlar yaşadı.
- Düzce Üniversitesinden mühendislik eğitim programları sıralamasında başarı
Düzce Üniversitesi (DÜ), mühendislik eğitim programlarının değerlendirildiği bir araştırmada Türkiye'de 2000'den sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 2. sırada yer aldı.
DÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, Avrupa'daki mühendislik eğitim programlarını değerlendiren Engineering Ranking of European Universities'in (EngiRank) araştırmasına göre, 2025'te başarıya imza attı.
Mühendislik eğitiminin kalitesi ve araştırma kapasitesini ortaya koyan araştırmada üniversite, Türkiye genelinde 15, Avrupa'da ise 216. sırada yer aldı.
DÜ, Türkiye'de 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer alarak, genç üniversiteler arasında yükselişini sürdürdü.
