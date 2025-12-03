Düzce'den kısa kısa

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler için renkli ve eğlenceli aktiviteler hazırlandı.

Etkinlikte, çocuklara özel olarak tasarlanmış şapkalar, peri asaları ve balonlar dağıtıldı, okul bahçesi şenlik alanına dönüştü.

Program kapsamında saksafon, trampet ve klarnet eşliğinde sevilen şarkılar seslendirildi.

Çocuklar müziklere danslarıyla eşlik ederken, hem kendileri hem de öğretmenleri keyifli anlar yaşadı.

- Düzce Üniversitesinden mühendislik eğitim programları sıralamasında başarı

Düzce Üniversitesi (DÜ), mühendislik eğitim programlarının değerlendirildiği bir araştırmada Türkiye'de 2000'den sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 2. sırada yer aldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, Avrupa'daki mühendislik eğitim programlarını değerlendiren Engineering Ranking of European Universities'in (EngiRank) araştırmasına göre, 2025'te başarıya imza attı.