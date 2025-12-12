Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Giriş: 12.12.2025 - 22:26 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:26
        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda M.A.K. ile K.E'nin adreslerine operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 333 gram sentetik uyuşturucu ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

