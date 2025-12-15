Habertürk
        Düzce'de botanik bahçeleri konuşuldu

        Düzce'de botanik bahçeleri konuşuldu

        Düzce Üniversitesinde (DÜ), Bölgesel Kalkınma ve Bitki Biyolojik Çeşitliliğinin Korunmasında Botanik Bahçeleri Konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 15:43 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:43
        DÜ Ziraat Fakültesi tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, DÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, botanik bahçelerinin tarihsel gelişimiyle ilgili bilgi verdi.

        Botanik bahçelerinin, bilimsel araştırma, koruma, sergileme ve eğitim amacıyla belgelenmiş bitki koleksiyonuna sahip olduğunu belirten Aksoy, bu merkezlerin gelecek nesillere bırakılabilecek en kıymetli bilimsel miraslardan biri olduğunu kaydetti.

        Aksoy, üniversitelerindeki botanik bahçesinin, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli bitki biyolojik çeşitlilik merkezlerinden biri olduğunu aktararak, katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Konferansa, DÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

