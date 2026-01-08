Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de otomobiliyle aşırı hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobiliyle aşırı hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:16 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:16
        Düzce'de otomobiliyle aşırı hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobiliyle aşırı hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Sanal devriye faaliyeti sırasında, aşırı hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edilen bir kişinin olaya ait görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığının tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

        Kimliği belirlenerek hakkında adli işlem yapılan sürücü M.I'ya, Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğince 9 bin 267 ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

