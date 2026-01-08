Düzce'de otomobiliyle aşırı hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı

Kimliği belirlenerek hakkında adli işlem yapılan sürücü M.I'ya, Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğince 9 bin 267 ceza kesildi.

Sanal devriye faaliyeti sırasında, aşırı hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edilen bir kişinin olaya ait görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığının tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

