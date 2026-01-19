Düzce Valisi Mehmet Makas görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Düzce Valiliğine atanan Mehmet Makas, görevine başladı.



Makas, Valilik bahçesinde vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.



Vali Makas, gazetecilere, 7 Ocak'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce Valisi olarak atandığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Bakan'ımız Ali Yerlikaya Beyefendinin tensip ve takdirleriyle Düzce Valiliğine atanmış bulunmaktayız. Bugün de 'Ya Allah, bismillah' diyerek göreve başlıyoruz." dedi.



Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi daha da yüksek seviyelere taşımak adına ekip olarak çalışacaklarını vurgulayan Makas, "Burada tüm il müdürü arkadaşlarımızla inanıyorum ki Türk devlet geleneğinin damıtılmış en yüce sözü Şeyh Edebali hazretlerinin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla Düzceli kardeşlerimize hizmet vereceğiz." diye konuştu.



Makas, Düzce'yi hem ümmet hem de gönül coğrafyasının damıtılmış örnek kenti olarak nitelendirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ne kadar hizmet etsek azdır. Önce arkadaşlarımız buralara hizmet ettiler. Valilerimiz, mülki idare amirlerimiz, siyasilerimiz. Onların taşıdığı bayrağı bir üst seviyeye nasıl taşırız, bunun hesabı içerisinde olacağız. Tabii ki basınımızın da yüksek desteğini bekliyoruz. Başta milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve mülki idare amirlerimiz olmak üzere bu hizmet yarışında odağımıza hep insanımızı, Düzceli kardeşlerimizi koyacağız. Düzce doğasıyla, yeşiliyle, mavisiyle hakikaten eşsiz bir şehir. Ben Karabük'te büyüdüm ama Erzurum İspirli bir kardeşinizim. Yol üzerimiz, gelip geçerken Düzce'mizi görüyorduk, merak ediyorduk. Allah bizlere burada valilik görevini de nasip etti. O nasibe layık olmaya çalışacağız."



Vali Makas, daha sonra makamında protokol üyeleriyle bir araya geldi.

