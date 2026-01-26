Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Gölyaka 81 Arama Kurtarma Derneği kuruldu

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gönüllülerden oluşan "81 Arama Kurtarma Derneği" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:53 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölyaka 81 Arama Kurtarma Derneği kuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gönüllülerden oluşan "81 Arama Kurtarma Derneği" kuruldu.


        İlçede afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi için gönüllüler bir araya geldi.


        Kuruluşu tamamlanan derneğin Gölyaka Sanayi Bölgesi'ndeki binasının açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


        Programa, Kaymakam Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, kurum müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti ilçe temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        DKMP heyeti Düzce'deki tabiat parklarını inceledi
        DKMP heyeti Düzce'deki tabiat parklarını inceledi
        Motosiklet tutkusunu koleksiyona çevirdi
        Motosiklet tutkusunu koleksiyona çevirdi
        Düzce'de ki yurtların ihtiyaçları görüşüldü
        Düzce'de ki yurtların ihtiyaçları görüşüldü
        Birlik toplantısı Koç'ta katıldı
        Birlik toplantısı Koç'ta katıldı
        Maarif model öğretmenlere aktarıldı
        Maarif model öğretmenlere aktarıldı
        Kuvayi Milliye'den Arslantürk'e ziyaret
        Kuvayi Milliye'den Arslantürk'e ziyaret