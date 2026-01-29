Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde tıra çarpan yolcu otobüsünün şoförü ve muavini hayatını kaybetti, kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde tıra çarpan yolcu otobüsünün şoförü ve muavini hayatını kaybetti, kazada 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Ziya Yılmaz (52) idaresindeki 41 EFE 37 plakalı yolcu otobüsü, Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde Ş.İ. (40) yönetimindeki tuğla yüklü 50 ABP 724 plakalı tıra çarptı.

        Kazada, otobüs şoförü Ziya Yılmaz, muavin Resul Üstünyer (21), yolcu D.Y. (40) ile tır sürücüsü yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan muavin Üstünyer ile şoför Yılmaz, buradaKİ müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer 2 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Tesla iki model veda kararı
        Tesla iki model veda kararı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

        Benzer Haberler

        Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Tapu memurunun dikkati milyonluk vurgunu engelledi Sahte kimlikle arazi sat...
        Tapu memurunun dikkati milyonluk vurgunu engelledi Sahte kimlikle arazi sat...
        Taksiye çarpan motosikletli ağır yaralandı
        Taksiye çarpan motosikletli ağır yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda otobüs ile tırın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükse...
        Anadolu Otoyolu'nda otobüs ile tırın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükse...
        Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı; muavin öldü, 3 yaralı
        Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı; muavin öldü, 3 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 3 kişi y...
        Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 3 kişi y...