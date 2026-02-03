Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'den kısa kısa

        Gölyaka Engelliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Kardüz güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:50 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:50
        Düzce'den kısa kısa
        Gölyaka Engelliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Kardüz güven tazeledi.

        Gölyaka Halk Eğitimi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulu toplantısında tek aday olan Kardüz, tekrar başkan seçildi.

        Programda konuşan Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Kardüz'ü ve yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

        Coşkun, derneğe desteklerini her zaman sürdüreceğini dile getirerek, azim ve gayretlerinden dolayı tüm dernek üyelerine minnettar olduklarını söyledi.

        - Köylerde talepler dinleniliyor


        Yığılca İl Genel Meclis üyeleri, "Hizmet gitmeyen köy kalmayacak" anlayışıyla saha çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Alkan, Dursun Albayrak ve AK Parti İlçe Başkanı Turgut Ilğın, Mengen köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

        Mengen Köyü Muhtarı Enes Çoban ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, köyün öncelikli ihtiyaçları ve yapılması planlanan projeler masaya yatırıldı.

        Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Alkan, her köyün kendileri için ayrı değer taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

