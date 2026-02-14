Canlı
        Düzce Haberleri

        Yeşilay Düzce Şube Başkanlığına Bekir Gürler seçildi

        Yeşilay Düzce Şubesi Başkanlığına Bekir Gürler getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 22:17 Güncelleme: 14.02.2026 - 22:17
        Yeşilay Düzce Şube Başkanlığına Bekir Gürler seçildi
        Yeşilay Düzce Şubesi Başkanlığına Bekir Gürler getirildi.


        Düzce Muhtarlar Derneği seminer salonunda düzenlenen genel kurulda Divan başkanlığına Yeşilay Düzce Şubesi eski başkanlarından Ali Dilber, üyeliklere ise Ayhan Büyükbingöl ve Merve Şentürk seçildi.

        Denetim kurulu raporu okunarak ibra edildikten sonra tek listeyle gidilen seçimde Bekir Gürler, başkanlığa seçildi.


        Yönetim kurulu asil üyeliklerine Ekrem Yazar, Gökhan Katırcı, Ali Gedik, Ayşe Gürler, denetim kuruluna, Selahattin Esen, Bayram Ali Kubilay, Fikret Koçaoğlu, genel merkez üyeliklerine Bekir Gürler, Selahattin Esen ve Ali Gedik seçildi.

        Gürler, Düzce'de bütün kapıları çalıp Yeşilay'ın çalışmalarını anlatacaklarını, bağımlılığın kucağına düşen gençleri kurtarmak için canla başla mücadele edeceklerini belirtti.

        Görevi devreden İsmail Korkmaz da 8 yıldır Yeşilay'da görev aldığını dile getirerek, çalışmalarına destek verenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

