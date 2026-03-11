Canlı
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

        Düzce Üniversitesinde (DÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Düzce Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

        Düzce Üniversitesinde (DÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, 14 Mart Tıp Bayramı'nın, 14 Mart 1827'de II. Mahmut döneminde ilk modern tıp okulu Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin kurulmasıyla başladığını belirtti.

        Sözbir, 1919 yılında İstanbul'un işgali sırasında tıp öğrencilerinin işgale karşı direniş ve protesto eylemi olarak bugünü kutlamasıyla Tıp Bayramı'nın bugünkü anlamını kazandığını, bunun Türkiye'de sadece mesleki bir kutlama değil, vatanseverlik sembolü olarak görüldüğünü vurguladı.

        Üniversiteleri, bilginin üretildiği, bilimsel araştırmaların yürütüldüğü ve geleceğin hekimlerinin yetiştirildiği önemli kurumlar olarak nitelendiren Sözbir, DÜ Tıp Fakültesinin de eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini bir arada yürüterek bölgeye ve ülkeye önemli katkılar sunduğunun altını çizdi.

        DÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ise Türk tıbbının gelişmesine emek veren tüm hekimleri saygıyla anmak ve onurlandırmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

        Açılış konuşmalarının ardından DÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel düzenlenen müzik dinletisi icra edildi. Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel tarafından hazırlanan ve DÜ öğrencilerinin birbirinden değerli eserleri başarıyla seslendirdiği müzik dinletisine katılımcılar ilgi gösterdi.

        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, DÜ sağlık çalışanları, akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı.




