Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Yeşilay gönüllüsü gençler köy okulunun kullanılmayan sınıfını kütüphaneye dönüştürdü

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de üniversite öğrencisi Yeşilay gönüllüleri, köy okuluna kütüphane kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay gönüllüsü gençler köy okulunun kullanılmayan sınıfını kütüphaneye dönüştürdü

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de üniversite öğrencisi Yeşilay gönüllüleri, köy okuluna kütüphane kazandırdı.

        Düzce Üniversitesinde (DÜ) Yeşilay bünyesinde kurulan ve 630 gönüllü öğrenciden oluşan Genç Yeşilay Düzce, çocukları ve gençleri, başta dijital bağımlılık olmak üzere bağımlılık türlerinden uzaklaştırmak için geçen yıl ekimde "Bir Kitap, Bir Umut Projesi"ni hayata geçirdi.

        Gönüllü gençler, proje kapsamında düzenledikleri kitap bağışı kampanyasıyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden yaklaşık 900 kitap topladı.

        Yeşilay Düzce Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle merkeze 15 kilometre uzaklıkta yer alan Kavakbıçkı Köyü İlkokulunda kütüphane oluşturmaya karar veren gençler, bir marangoza ahşap raf, masa ve sandalyeler yaptırarak işe koyuldu.

        Topluluk üyeleri, 30 öğrencisi bulunan köy okulunun kullanılmayan sınıfını kütüphaneye dönüştürerek, içine bağışlanan kitapların yanı sıra akıl ve zeka oyunu setleri ile Yeşilay dergileri yerleştirdi.

        - "Kütüphane çocuklara çok şey kattı"

        Genç Yeşilay Düzce Başkan Yardımcısı Yasemin Öztürk, AA muhabirine, Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere "Benim Kulübüm Yeşilay" ve "Yeşilay Elçileri" etkinlikleriyle destek verdiklerini söyledi.

        Öztürk, köy köy, okul okul dolaşarak eğlenceli ve eğitici etkinliklerle gelecek nesillere Yeşilayı tanıttıklarını anlattı.

        Öğrencilerin kütüphaneyi gördüklerinde çok şaşırdığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

        "Öğrenciler ve aileleri bize sarıldılar. Sonra çocuklarla etkinlikler yapmaya başladık. Onlarla oyunlar oynadık, Yeşilayı tanıttık. Hepsi coşkuyla kütüphaneye girip eline kitap aldı. Biz aslında içlerindeki kitap merakını uyandırmak istedik. Farklı alternatifler sağlayarak, çocuk yaşta bilinçlendirerek onları bağımlılık türlerinden uzaklaştırabiliriz. Kütüphane çocuklara çok şey kattı. Teknoloji bağımlılığından uzaklaşıp birlikte kitap okuyorlar, okudukları kitaplar üzerine konuşuyorlar. Akıl ve zeka oyunlarıyla da kendilerini geliştiriyorlar, daha çok sosyalleşiyorlar."

        - "Kitapların farklı dünyasını çocuklara göstermek istiyoruz"

        Okul müdürü Burcu Kararmış da okulun öğrenci sayısının az olması nedeniyle boş olan sınıfın gönüllü gençler tarafından kütüphaneye çevrilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Öğrencilerin de kütüphaneyi çok beğendiğini kaydeden Kararmış, "Birlikte kitap okuma fırsatı buldukları, oyun oynadıkları bir alan oluştu. Günümüzde dijital bağımlılığa engel olmak için çocukları kitapla tanıştırıyoruz. Kitapların farklı dünyasını çocuklara göstermek istiyoruz. Çocuklar bunları gördükçe daha çok mutlu oluyorlar. Daha çok okumak istiyorlar, okuma yarışına giriyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem

        Benzer Haberler

        Düzce 1907 SK voleybol takımı finalde Grup müsabakalarını şampiyon tamamlad...
        Düzce 1907 SK voleybol takımı finalde Grup müsabakalarını şampiyon tamamlad...
        Ramazan ayında sağlık farkındalığı Düzce'de artıyor
        Ramazan ayında sağlık farkındalığı Düzce'de artıyor
        Düzce Belediyesi'nden sağlıklı yaşam için bir destek daha Ücretsiz diyetisy...
        Düzce Belediyesi'nden sağlıklı yaşam için bir destek daha Ücretsiz diyetisy...
        Düzce tarım tarihi bu müzede yaşayacak
        Düzce tarım tarihi bu müzede yaşayacak
        Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen kadın öldü, babası ve 2 kızı has...
        Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen kadın öldü, babası ve 2 kızı has...
        Çilimli'de miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi
        Çilimli'de miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi