Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu. Düzce'de 3 gündür devam eden soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kaynaşlı ilçesine bağlı, rakımları 930 ila 1280 metre arasında yer alan Çamlıbel ve Topuk yaylalarında etkili olan yağış, bölge beyaza bürüdü. Yağışın bölgede gece boyu etkili olması bekleniyor.

