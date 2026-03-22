D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.
Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde sis etkili oldu.
Güzergahın Düzce geçişinde yer alan Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ile Bolu kesiminde kalan Elmalık ve Abant kavşakları mevkilerinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Bölgede etkili olan sis havadan görüntülendi.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.
